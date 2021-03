Minder inkomsten door corona? TONK biedt uitkomst

In principe komt iedereen ervoor in aanmerking, maar er zijn wel wat voorwaarden. Wie door corona zijn of haar baan (deels) is kwijtgeraakt, veel minder opdrachten krijgt of zijn zaak heeft moeten sluiten kan aankloppen.



,,Wanneer deze huishoudens hierdoor minimaal 25 procent netto minder inkomen hebben in januari of februari 2021 ten opzichte van januari of februari 2020 kunnen zij in aanmerking komen voor deze regeling”, aldus de toelichting op TONK. Want wie fors minder inkomsten heeft kan al snel in de problemen komen bij de betaling van bijvoorbeeld huur, hypotheekrente of de rekeningen voor gas, water en elektriciteit.