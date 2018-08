Minder huisuitzettingen in Bergen op Zoom door nieuwe aanpak

BERGEN OP ZOOM - Het aantal huisuitzettingen in de gemeente Bergen op Zoom is fors afgenomen sinds de gemeente begin dit jaar is overgestapt op een nieuwe aanpak. Waren er in januari nog 14 aanvragen tot woningontruiming, in februari waren dat er nog 10 en in maart 4.

,,We voeren sinds begin dit jaar een keer in de veertien dagen overleg met woningcorporatie Stadlander en welzijnsorganisatie WijZijn", zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. Dit structurele overleg zorgt ervoor dat de gemeente mensen met hoge schulden of mensen die in financiële problemen dreigen te raken sneller in beeld krijgt.

Problemen

,,We kunnen dan in een vroeg stadium aan de slag om uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen", stelt Stander. De hulp richt zich niet alleen op de financiën. ,,Als je ziet dat inwoners niet in staat zijn om hun huur te betalen dan zijn daar vaak ook andere problemen mee gemoeid. Daar kun je gesprekken over aangaan en mogelijke oplossingen aanbieden." Dan kan het bijvoorbeeld gaan over het verlies van werk of sociale uitsluiting.

De gemeente Bergen op Zoom is dan ook niet van plan aansluiting te zoeken bij het armoedepact zoals de gemeente Woensdrecht dat heeft met woningcorporatie Stadlander. En dat is juist wat GBWP graag zou willen. Evenals het houden van regietafels zoals de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen dat doen. Dat is een methode waarbij er korte lijnen zijn tussen het gezin met financiële problemen en alle daarbij betrokken organisaties om zo huisuitzetting te voorkomen. GBWP vindt dat Bergen op Zoom tekortschiet als het gaat om preventieve aanpak van schuldenproblematiek.

Hoge kosten

Het college van burgemeester en wethouders deelt die mening niet. ,,We hebben een convenant preventie huisuitzettingen met WijZijn, de Kredietbank West-Brabant en Stadlander", stelt wethouder Barry Jacobs in antwoord op vragen van GBWP. ,,Daarnaast zijn we begin dit jaar dus begonnen met het tweewekelijkse overleg met als resultaat dat het aantal huisuitzettingen is afgenomen."

De kosten van huisuitzetting zijn hoog. Stadlander liet eerder weten dat maatschappelijke opvang voor twee volwassenen 100.000 euro per jaar kost.

Schuldhulpverlening