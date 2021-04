Minder geld van Bergen op Zoom, De Maagd gaat commercieel om te overleven

Alle spullen een tweede leven? Zestien gemeenten in West-Bra­bant maken er werk van

6 april ETTEN-LEUR - We zijn er thuis meer mee bezig, dan we denken. We gooien plastic afval in de zak voor plastic afval, we vervangen gloeilampen door led-lampen en we zorgen dat van oud papier nieuw papier kan worden gemaakt. We dienen hiermee de circulaire economie, al noemt niemand dat zo. We zeggen dat we milieubewust bezig zijn.