Na een daverend kanonschot, waar de Borgerij Berghen opden Zoom voor zorgde, verlieten de 250 kerstmannen de Kerstijsbaan en begonnen ze aan een bourgondische route van drie kilometer door de Bergse binnenstad. Er werd in verschillende tempo's gelopen waardoor het deelnemersveld snel verbrokkelde in groepjes.



De Bergse Gerda Verkerke legde de afstand, vanwege haar beperking af, in een Pendel. Dat is rolstoelscooter. Ook vorig jaar had ze meegedaan aan de Santarun. Ze had dit keer ongeveer anderhalf uur over gedaan en had het erg gezellig gevonden.



,,Onderweg kwamen we langs een tiental tussenstops waar voor hapjes en drankjes werd gezorgd, zoals glühwein, Schrobbelèr, gebak, kerststol en soep. Ik vond dat de route voor mensen met een rolstoel goed te doen was. Volgend jaar ben ik zeker weer van de partij." Na afloop van de Santarun was er alleen voor de deelnemers op de ijsbaan nog een santarun-apres-ski party. De goede doelen cheques zullen tijdens de feestavond op donderdag 4 januari worden uitgereikt.