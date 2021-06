Minder boeken, meer partners in de bieb van Steenbergen

STEENBERGEN - Minder boeken, meer samenwerking met partners. Dat is in het kort het plan voor de bibliotheek aan de Blauwstraat in Steenbergen. Een deel van de boeken maakt plaats voor andere huurders uit het sociale domein.

Dat bevestigen de gemeente en programmamaker Bibliotheek West-Brabant Annebelle Kools. Wel wil Kools benadrukken dat het boekenaanbod minimaal hetzelfde zal blijven. ,,Je kunt alles digitaal reserveren. Maar ieder boek in iedere bieb fysiek aanbieden? dat is niet meer rendabel en niet van deze tijd. We zitten in een digitale wereld.”

Financieel gezien is het een bezuiniging. Kools: ,,Maar we doen het ook omdat we meer willen inzetten op bieb op school.”

Verbouwing

Begin 2022 wil de gemeente de bieb laten ombouwen zodat hij geschikt wordt voor de nieuwe partners, zodat zij hun plek in het eerste of tweede kwartaal kunnen innemen. Wie die partners zijn, is nog niet bekend. ,,We zijn in gesprek, maar ze komen uit het maatschappelijke veld", laat een gemeentewoordvoerder weten. Wat de verbouwing zal kosten, is nog niet bekend. Maar de investering moet zichzelf gaan terugverdienen via een kostprijsdekkende huurprijs.

Volgens Kools kun je denken aan partijen die mensen een steuntje in de rug geven op het gebied van taal of digitale vaardigheden. ,,In Hoogerheide hebben we dit ook gedaan. Het is een win-win situatie en het levert veel op als de partners dicht bij elkaar zitten. Minder huisvestinglasten voor de bieb en meer programma voor onze doelgroepen.”

In Steenbergen deelt de bieb de voordeur al met het consultatiebureau. ,,Dus we zijn het al een beetje gewend. En hoe het er uit komt te zien? Ik denk aan babyboeken vlak bij het consultatiebureau. Dus niet dat er straks een hoekje bieb is, maar verspreid over het pand. Met relevante boeken bij de doelgroepen.”