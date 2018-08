Minder blauwalg in de Vliet: agrariërs mogen weer beregenen

Het verbod was vorige week ingesteld , nadat bleek dat er een hoge concentratie blauwalg in de Vliet zat. Die bacterie is slecht voor de waterkwaliteit en vormt een bedreiging voor de volksgezondheid.Om te voorkomen dat het zich zou verspreiden, zijn verschillende inlaten bij gemalen gesloten, zoals Brooijmans bij Steenbergen. Omdat de polders daardoor niet meer aangevuld kunnen worden met water, gold er een onttrekkingsverbod voor agrariërs.

Maatwerk

Dat is nu tijdelijk voorbij. De gunstige windrichting in combinatie met toegenomen stroming in het water én een lagere watertemperatuur heeft ervoor gezorgd dat de blauwalgconcentraties op de Vliet tot aanvaardbare normen zijn gedaald. Daardoor is het mogelijk om het water in de polders weer aan te vullen en het totaalverbod op te schorten. Het waterschap wil op deze manier maatwerk leveren tijdens deze droogteperiode.