Minder bijstandsgerechtigden op de Brabantse Wal: ‘Een mooi resultaat’

HOOGERHEIDE - Het aantal bijstandsgerechtigden in De Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen is in 2021 met 4,2 procent gedaald.

Dat meldt Ron van Toor, directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), die voor de drie gemeenten de bijstandsuitkeringen verzorgt. De drie gemeentes begonnen 2021 met 2514 bijstandsgerechtigden en op 31 december vorig jaar stond de teller op 2408.

,,Ondanks de coronacrisis vonden 106 mensen een baan en dat is een heel mooi resultaat”, zegt Van Toor. Volgens de ISD-directeur zijn werkgevers steeds vaker bereid om mensen in de bijstand te begeleiden naar een nieuwe baan.

Minder lang in de bijstand

De Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek is namens de drie Brabantse Wal-gemeentes bestuurslid van de ISD. Hij zegt dat het opvalt dat er in 2021 veel in- en uitstroombewegingen zijn. ,,Dat betekent dat mensen minder lang in de bijstand zitten en dat is een goede ontwikkeling.”

Van der Beek zegt dat het een mooi resultaat is dat er minder mensen in de bijstand zitten. ,,Maar wat nog veel belangrijker is, is dat de mensen weer een vaste baan hebben gevonden.”

Van Toor noemt ook het belang van de samenwerking met het ‘Werkcentrum Brabantse Wal’ en ‘Samen in de Regio’. Dit samenwerkingsverband probeert om een juiste match te maken tussen werkgevers en werknemers. ,,Wat we ook steeds meer zien is dat werkgevers het laatste jaar vaker aanklopten bij de ISD om gemotiveerd personeel in te zetten.”

Quote Wat we ook steeds meer zien is dat werkgevers het laatste jaar vaker aanklopten bij de ISD om gemoti­veerd personeel in te zetten Ron van Toor

Tijdelijk

Van der Beek vult aan dat ook veel bijstandsgerechtigden op eigen kracht werk weten te vinden. Hij benadrukt dat mensen niet voor hun lol in de bijstand zitten. ,,De bijstand is een tijdelijk vangnet voor mensen, die door wat redenen dan ook, langdurig zonder werk zijn komen te zitten, of voor zelfstandigen die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering.”