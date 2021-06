Minder Bergse kinderen met overgewicht: ‘Gezonde levensstijl lijkt langzaam nieuwe normaal’

column Bestuur­ders in gele zwembroe­ken, nee ik kijk liever naar ‘onze jongens’ in het oranje

20 juni Het was de week van ‘onze jongens’. Over het algemeen heb ik niet zo veel met voetbal. De enige wedstrijden waar ik warm voor loop zijn die waarin spelers rondrennen in wit-blauw gestreepte shirts met rode pompeblêdden er op. En natuurlijk de grote toernooien, EK en WK.