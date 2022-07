Minder beachvolleyballers, maar dat kan de pret in Dinteloord niet drukken

Na corona kon VoVerDi (Volleybal Vereniging Dinteloord) zaterdag voor het eerst in twee jaar weer zijn jaarlijkse BKS Beach Volleybal Toernooi houden. Hadden zich in 2019 nog 26 teams ingeschreven, dit jaar waren het er de helft minder.

,,We hadden gehoopt op meer teams”, bekent Peter van de Merbel namens de organisatie. ,,Ik kwam nu nog wel mensen tegen die eigenlijk ook wel graag hadden willen meedoen. Maar het belangrijkste is de gezelligheid en het genieten van de wedstrijden op een perfecte dag met mooi weer en geen wind.’’

Doorrammen

In de poule voor de heren, twee tegen twee, vliegen de ballen over het net en zijn het de Bal Apen die uiteindelijk winnen. ,,Die heren zijn geoefende volleyballers”, weet Van de Merbel. ,,We houden ze in een apart poule zodat ze kunnen doorrammen.’’