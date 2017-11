Zelfstandig

• Maar het grootste probleem is dat het Rijk deze regio slechts 50 euro per inwoner geeft voor beschermd wonen. Gemiddeld is dat landelijk 110 euro. De regio Bergen op Zoom zit met die 50 euro landelijk helemaal onderaan.

Rijk

De Bergse wethouder weet inmiddels ook waarom het zo is gelopen. Toen het Rijk in 2014 het geld voor beschermd wonen over het land verdeelde, is gekeken wat er toen aan voorzieningen was. In de regio van de zes gemeenten was er weinig. Dus kwam er weinig geld. Er waren wel cliënten uit dit gebied. Maar die hadden elders een plekje gevonden.