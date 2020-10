Miljoenentekort Bergen op Zoom moet eind 2021 weggewerkt zijn: ‘Dat wordt heel lastig’

De begroting van het college, die de komende vier jaar nog een tekort van tien miljoen laat zien, kreeg een zware onvoldoende van een grote politieke meerderheid die vooral de urgentie om fors te bezuinigen miste.

Quote Het is ook GBWP de laatste jaren niet gelukt de urgentie om te bezuinigen bloot te leggen Arjan van der Weegen, raadslid GBWP

,,We moeten de ernst van de slechte financiële situatie benadrukken”, stelde Joost Pals (VVD), samen met grootste fractie GBWP initiatiefnemer van de scherpe bezuinigingsopdracht aan het college. ,,Het is ook GBWP de laatste jaren niet gelukt de urgentie om te bezuinigen bloot te leggen”, stak Arjan van der Weegen de hand in eigen boezem.

Eind 2021 moet de begroting in balans zijn

Nu moet er al in december bijna 6,5 miljoen bezuinigd worden. In maart moet de teller op 8 miljoen staan en in september moet er 9,5 miljoen aan bezuinigingen zijn doorgevoerd. Aan het eind van 2021 mag er geen sprake meer zijn van een tekort, de begroting moet dan in balans zijn. ,,Het is ambitieus, haalbaar en concreet“”, stelde Pals (VVD).

Om financieel gezond te worden moet Bergen op Zoom in totaal 16 miljoen bezuinigen. Hoe de stad dat gaat doen, moet in mei duidelijk zijn als een doorkijkje wordt gemaakt naar de begroting voor 2022. Zeker is dat er fors gesneden gaat worden in eigen vlees, de ambtelijke organisatie moet compacter en efficiënter. Daarover is de politiek eensgezind.

Quote Het lijkt wel een motie van wantrouwen tegen het college Sander Siebelink, Lijst Linssen

,,De aanpassingen op de begroting zijn groot. Het lijkt wel een motie van wantrouwen tegen het college”, stelde Sander Siebelink van Lijst Linssen die de wijzigingen wel steunde. ,,Het is een signaal dat er enorm moet worden bezuinigd.”

Miljoenentekort in jaar oplossen volgens BSD onmogelijk

Louis van der Kallen (BSD) toonde zich teleurgesteld. Hij was juist tevreden over de ‘reële begroting’ van het college. Het miljoenentekort in een jaar terugbrengen naar nul acht hij onmogelijk. ,,Het wijzigingsvoorstel is voor de bühne”, schamperde Van der Kallen. ,,Maar het college verplicht zich er nu toe. Dus als de bezuinigingsdoelstelling niet gehaald wordt, kom ik met een motie van afkeuring.” De BSD en ook SP en 50 Plus steunden als enige de aanpassingen in de begroting niet.

Quote De gemeente­raad moet moeilijke keuzes maken. De eerste volgen in december. Petra Koenders, wethouder van financiën

Wethouder van financiën Petra Koenders onderschreef de aangescherpte bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad. ,,Het wordt heel lastig. Vooral voor de raad want er moeten heel moeilijke keuzes gemaakt worden. De eerste volgen al in december.”