Miljoenen Rijk voorkomen extra dak- en thuislozen in West-Brabant

BERGEN OP ZOOM - De regio krijgt bijna 13 miljoen extra van het Rijk. Voor Beschermd Wonen. Voor wethouder Andrew Harijgens kan de vlag uit. In Bergen op Zoom, maar ook in Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Woensdrecht en Steenbergen.

Beschermd Wonen is voor ondersteuning van mensen met psychische problematiek die 24 uurs toezicht of -zorg nodig hebben. Om ruim 300 mensen gaat het in de zes gemeenten. Onder meer GGZ WNB biedt beschermd wonen aan, maar ook bijvoorbeeld Praktijk Memo in Bergen op Zoom. In totaal zijn er zeventien aanbieders actief. GGZ is wel de grootste, zegt Harijgens. ,,Zij hebben eenderde tot de helft van het aantal mensen.” In Bergen op Zoom zelf gaat het om zo'n 100 van de 300.

Lobby

De zes West-Brabantse gemeenten hikten aan tegen een miljoenstrop. Dat gevaar is nu afgewend. Door de miljoenen van het Rijk. Het gevolg van een forse lobby. Vanuit West-Brabant, zegt de Bergse wethouder Harijgens.

Als het geld er niet was gekomen, dreigde volgens Harijgens een scenario van afbraak van bestaande voorzieningen, van meer dak- en thuislozen op straat, van grotere problemen met verwarde mensen. En een groei van de wachtlijsten.

Kwetsbaar

Wachtlijsten waren er in 2014. Toen het Beschermd Wonen vanuit het Rijk op het bord van de gemeenten kwam. Op dat moment maakten zo'n 200 cliënten in de regio gebruik van Beschermd Wonen. Op basis van dat aantal kwam er geld vanuit het Rijk. Maar omdat er werk werd gemaakt van de wachtlijsten, er meer plekken kwamen, meer ondersteuning voor deze kwetsbare groep mensen, groeide het aantal cliënten tot boven de 300.

Maar meer geld kwam er niet. Een miljoenenstrop voor de zes gemeenten, waarvan Bergen op Zoom de zogeheten centrumgemeente is. De zaak regelt voor alle zes. Een tekort van 5,5 miljoen euro. Per jaar. ,,Het Rijk compenseert dat nu over 2018, 2019 en 2020 voor tachtig procent”, zegt Harijgens. ,,We krijgen in totaal bijna dertien miljoen voor die drie jaar, 4,2 miljoen per jaar.”

Bezuinigen

Daarmee kan overeind blijven wat er nu is. De overige twintig procent moeten de zes zien te 'verdienen'. Samen met de zorgaanbieders. ,,Mensen zijn onderverdeeld in licht, middel en zwaar als het om de begeleiding en ondersteuning gaat. Als we iemand van zwaar naar middel krijgen, scheelt dat geld.”