Milieustraat op Kragge II: ‘we hebben niet veel keuze’

BERGEN OP ZOOM - Een nieuwe milieustraat voor Bergen op Zoom. Op het terrein van voormalige vuilstort Kragge II, aan de Ruytershoveweg. Dat ligt voor de hand. ,,Qua oppervlakte hebben we niet zoveel keuzes in onze gemeente”, zegt wethouder Andrew Harijgens. ,,En is dit een van de weinige locaties waar het kan. In feite wijst het zich zelf uit.”

Officieel is hij nog bezig met een onderzoek naar een plek voor een nieuwe milieustraat, maar met de ambities die Harijgens voor die nieuwe plek heeft komt hij haast vanzelf op de Kragge II terecht, zegt hij tegenover deze krant. ,,Een nieuwe milieustraat is hoog wenselijk. We moeten ons afval veel beter scheiden. Deze plek biedt mogelijkheden voor een moderne milieustraat. En ook voor het gescheiden inzamelen door bedrijven.”

Files door drukte

De huidige plek aan de Van Konijnenburgweg, op bedrijventerrein Theodorushaven, is te klein. En zit vooral knel. Uitbreiden is niet mogelijk. Vandaar dat Harijgens bezig is met een nieuwe plek. Liefst goed bereikbaar en ook dat is aan de Ruytershoveweg goed gewaarborgd. Buiten de stad. En een lange oprijlaan. Terwijl aan de Van Konijnenburgweg er nu op piekmomenten file staat omdat het zo druk is met mensen die met auto (en aanhanger) vuil willen storten.

Te koop: ruime kavel

Quote We moeten ons afval beter scheiden Andrew Harijgens, Wethouder Bergen op Zoom Opvallend detail: in het verleden was de Bergse milieustraat al op de Kragge II te vinden. Voordat de huidige aan de Van Konijnenburgweg in gebruik werd genomen. De milieustraat op Kragge II moest indertijd weg daar omdat er toen nog vuil werd gestort en de vuilniswagens last hadden van de vele particulieren die er kwamen. In 2003 verkaste de milieustraat naar de stad.

Volgens Harijgens zit aan de verplaatsing naar de Ruytershoveweg als voordeel ook dat de huidige locatie kan worden verkocht. Dat levert de gemeente flink wat geld op. ,,Het is een interessante kavel aan het water.” En op de nieuwe stek op Kragge II zit al de bestemming afvalverwerking. Dat maakt de verplaatsing makkelijker.

Protest Heerle

Daarnaast heeft afvalverwerker Attero plannen om afval van groente, fruit en uit de tuin te gaan vergisten op Kragge II. ,,Maar daar is pas de eerste stap voor gezet.” Of dit plan doorgaat moet nog blijken. Zo is er vanuit Heerle al protest aangetekend door bewoners.