Milieuorganisatie MOB naar rechter over ‘truc’ voor biomassacentrale in Bergen op Zoom

Kunstevene­ment The Hero in You wil verder dan Bergen op Zoom: ‘Hier is hart en ziel in gestopt’

BERGEN OP ZOOM - ,,Om vijf uur ’s nachts belde mijn zoon. Het was begonnen. Eigenlijk kon niemand het geloven.” In de film The Hero in You vertellen Oekraïense vluchtelingen over hun ervaringen in de oorlog. ,,Heel indrukwekkend”, vonden de bezoekers.

2 oktober