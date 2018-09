Milieuclubs: natuur delft onderspit in plan Bergsche Heide

Dat vinden natuur- en milieuorganisaties IVN Groene Zoom, Stichting Brabantse Wal en Benegora. Ze maken dan ook bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Poort Bergsche Heide.

Ontsluitingsweg

Dat omvat onder meer een hotel, benzinestation, restaurant, parkeerterrein en ontsluitingsweg. En vooral in die ontsluitingsweg die verkeer van snelweg A4 naar het gebied moet leiden, zit een groot deel van de pijn. ,,Die weg is 15 meter breed en zal in de vorm van een lus (Moerstraatsebaan-Bemmelenberg) het hele gebied doorkruisen", zegt Wim de Haan, woordvoerder namens de drie milieuclubs. ,,Het is volstrekt onduidelijk hoe de geplande weg gaat bijdragen aan de rust in het gebied zoals de gemeente beweert. De weg zal juist veel extra verkeer aantrekken, terwijl hij totaal niet nodig is."

De campings in het gebied zijn geen onderdeel van het bestemmingsplan. Hoe zij tot kwaliteitsverbetering komen is onduidelijk, volgens de milieugroeperingen. Een deel van de campingterreinen is intussen ontmanteld.

Amfitheater

De plannen voor een manifestatieterrein langs de A4, een amfitheater op het eilandje achter Brasserie De Berk, twee speelbossen en een parkeerterrein voor 200 auto's bij De Berk, stemmen de milieugroepen ook niet bepaald vrolijk. ,,In tegenstelling tot wat de gemeente beweert, zal de hoeveelheid groen in het gebied afnemen met ongeveer een hectare. Ondanks de compensatie van nieuwe natuur die langs de Kraggeloop gecreëerd wordt."

Brasserie De Berk in de beginjaren.

Het plan maakt op de natuur- en milieuorganisaties een 'massale, stedelijke en versteende indruk'. ,,De verharde oppervlakten zouden uit oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik wat ons betreft moeten worden beperkt."

De plannen zijn volgens de milieuorganisaties ook nog eens in strijd met juridische regels zoals die onder meer in Natuur Netwerk Brabant zijn vastgelegd. Dat streeft naar aaneenschakeling van natuurgebieden, maar in dit geval is 'absoluut geen sprake van de gewenste ont-snippering van natuurgebieden', zo stellen ze.

Wethouder Patrick van der Velden van ruimtelijke ordening kan inhoudelijk nog niet op de zienswijze van IVN, Benegora en Brabantse Wal reageren.

Wethouder Patrick van der Velden van ruimtelijke ordening laat via zijn voorlichter weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren. ,,De zienswijze is te veelomvattend om er nu al in detail op in te gaan. Hij gaat mee in de procedure en wellicht dat de organisaties worden uitgenodigd voor een toelichting."