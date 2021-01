Mila en Marin het op één na beste bakduo in de CupCakeCup

De finale van de populaire kindervariant op Heel Holland Bakt was zaterdagavond op NPO3 razend spannend. Vier koppels waren overgebleven en na de eerste twee opdrachten zelfs nog maar drie: Annelie en Micky, Julia en Robine en de Westbrabantse zusjes Mila en Marin.

Mila en Marin Schroeijers uit Ossendrecht zetten in die finale hun beste ‘bakbeentje’ voor. De troposaurus als ultieme lekkernij viel zeer in de smaak bij patissiers Robèrt van Beckhoven en Rémy Duker.

Ook Auke-Florian Hiemstra van Naturalis wilde maar wat graag deze overheerlijke troposaurus toevoegen aan zijn collectie. ,,Zelfs met je ogen dicht proef je de tropische smaak van ananas, mango, citroen en limoen.‘’

Smaak

Qua smaak staken de zusjes er in de finale met nog drie overgebleven koppels met kop en schouders bovenuit. In de allesbeslissende puntentelling voor de uitvoering van de 'bak-dino’ ging het erom spannen. Mila en Marin kregen na de 8,5 voor smaak een 7,5 voor uiterlijk. Alleen met een 9 konden de zusjes nog overtroefd worden door Julia en Robine. ,,Helaas gebeurde dat. Was wel even balen, maar meteen waren we supertrots dat we zo ver gekomen waren‘’, aldus Mila, die na de uitzending zaterdag bedolven werd onder de appjes en telefoontjes. ,,Het lijkt wel of heel Ossendrecht meeleeft.‘’

Dat het in de finale op het scherpst van de snede ging bleek al bij de eerste twee opdrachten. Eerst moesten de finalisten een vrolijke cakepop maken als soort eerbetoon aan de lievelingsjuf of -meester van school. Mila en Marin kozen voor juf Inge, die vorig jaar moeder was geworden. ,,Jullie juf heeft geen beschuit met muisjes meer nodig‘’, merkte Robèrt van Bekhoven op. Met een 8 en een 7 als jurycijfers, was een plekje in de top drie verzekerd.

Troposaurus

Aangespoord door acteur Buddy Vedder bakten de meisjes in de tweede opdracht de cupcakerin Elina als musicalster. Ogenschijnlijk relaxed rolden ze door naar de beste drie. Marin: ,,In werkelijkheid waren we supernerveus. Je moet alles onder tijdsdruk doen. Bij Annelie viel de dinosaurus van de baktafel, dat was erg sneu. Gelukkig mochten ze daarna nog even opnieuw beginnen. Zelf profiteerden we ervan door nog snel door te werken aan onze troposaurus.‘’

Met zilveren medailles, de kookschorts met hun namen erop en een schat aan ervaring rijker, blijven de zussen ook in de toekomst vrolijk verder bakken. Zodra ze weer naar school mogen, kunnen de Ossendrechtse bakprinsessen hun verhaal doen aan de klasgenoten.

Volledig scherm De finalisten van de CupCakeCup met rechts Mila en Marin. © NPO/Zapp