Mijn coronavakantie in ... Kamperland: campinggasten trokken zich ‘geen ene moer’ van coronaregels aan

BERGEN OP ZOOM - ,,We hadden in eerste instantie andere plannen. We zijn sinds we allebei gepensioneerd zijn reisleider bij de ACSI geworden. We gaan twee keer per jaar met een groep kampeerders naar een Europees land. Afgelopen najaar zaten we nog in Griekenland als reisleiders In opleiding. Dit jaar zouden we de reis in het voorjaar weer maken, maar dit keer als reisleiders. En binnenkort naar Spanje. Dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan. We zochten een alternatief, want we wilden wel graag weg met de caravan. De rust en de veiligheid van het kamperen trekken ons enorm. We belandden bij een grote camping in Kamperland aan het Veerse Meer. Die veiligheid die we dachten te ervaren, viel erg tegen.