Migrantenhuisvesting in Bergen op Zoom-Oost staat er nog lang niet

BERGEN OP ZOOM - Pas medio augustus 2019 is meer duidelijk over de geplande bouw van een joblodge voor 48 arbeidsmigranten aan de Brechterhoeflaan in Bergen op Zoom-Oost.

Dat is de inschatting van zowel de gemeente Bergen op Zoom als Joep Verbraak van Hopmans Wonen die namens de initiatiefnemer is ingehuurd om de bouw te begeleiden. De komende negen maanden zijn nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Op het braakliggende terrein aan de Brechterhoeflaan rust nu een bedrijfsbestemming.

De procedure voor de bestemmingsplanwijziging is formeel nog niet opgestart, aldus gemeentewoordvoerder Erwin Stander. Er wordt onderzocht of de joblodge planologisch inpasbaar is. De gemeente wil ook serieus kijken naar bezwaren die in september door omwonenden zijn geuit. In het tweede kwartaal van 2019 volgt een tweede informatiebijeenkomst. Daar worden, in vergelijking met de eerste avond, meer buurtbewoners voor uitgenodigd. ,,De gemeente werkt in principe mee aan deze huisvesting voor migranten. Maar er is tijd gemoeid met de bestemmingsplanwijziging. Die zou in augustus volgend jaar rond kunnen zijn onder voorbehoud dat er geen bezwaren komen”, aldus Stander.

Belegger

De initiatiefnemer voor de joblodge is een belegger die eigenaar is van het terrein in Gageldonk-Oost, aldus Verbraak. Wie die belegger is, wordt niet bekendgemaakt. Hopmans Wonen, in 2014 gefuseerd met Acser Wonen (het bedrijf van Joep Verbraak) begeleidt de bouw, maar is níet de ontwikkelaar.

Het plan voor de joblodge leidde in september direct tot zorgen en protest bij omwonenden. Zij vrezen overlast en kraakten kritische noten over de communicatie richting buurt.