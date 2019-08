Middeleeuwse stadspoort Bergen op Zoom zet vergeten vesting op de kaart

De Jacobspoort, Steenbergsepoort, Wouwsepoort: ze worden zichtbaar. In de bestrating. Op eigentijdse manier. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wel denkt de Bergse wethouder Evert Weys onder meer aan het gebruik van qr-codes bij de plek waar de poorten ooit stonden. Via zo’n code krijg je bliksnel allerlei informatie op de smartphone.



Het is een van de manieren waarop het college Bergen op Zoom als ‘vergeten vesting’ op de kaart wil zetten. ,,Er komen mensen naar de stad die de vesting zoeken, maar die is niet te zien. En als ze uiteindelijk bij het Ravelijn uitkomen is de deur dicht.” Dat kan en moet anders en beter, laat Weys in gesprek met deze krant weten. Wat hem betreft wordt 2020 het jaar van de waarheid als het gaat om de vesting en het uitnutten van dat verleden. ,,We willen laten zien dat het ons menens is.”