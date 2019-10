Middelbare scholieren gaan samen met Natuurpodium de strijd aan tegen zwerfafval

Vrouw bewoont illegaal pand Heerlese­baan, eigenaar vecht dwangsom van 10.000 euro aan

13:46 BERGEN OP ZOOM - Laurus Koole, de eigenaar van Heerlesebaan 4 in Bergen op Zoom, is het oneens met een dwangsom van 10.000 euro die door de gemeente is opgelegd. Reden om deze 'boete' aan te vechten bij de commissie Bezwaarschriften.