Michiel verbouwt groente voor maaltijdboxen en horeca: ‘Ik vond het kantoorbestaan vrij zinloos’

interviewKRUISLAND - Acht euro voor een kilo doperwten. Dat betaalde zijn baas en dat zag Michiel de Hoog toevallig op een van de pakbonnen, toen hij nog in een restaurant werkte. Dan kan ik ook wel doperwten gaan telen en die aan hem verkopen, dacht hij. En dat deed hij. Tegenwoordig verbouwt hij een stuk meer: van artisjokken tot courgettes en tomaten. In zijn eentje. Hij produceert dan ook niet voor de massa, maar speciaal voor restaurants of foodboxen. En daarnaast geeft hij ook nog kooklessen.

Hij vertelt zijn verhaal in het buitengebied van Kruisland. In zijn voortuin, met uitzicht op een deel van zijn land. ,,Ik had nooit verwacht dat ik hier terug zou komen”, vertelt hij. Een aantal jaar geleden kocht hij het huis over dat van zijn ouders was, inclusief negen hectare grond. Terwijl hij als student juist was vertrokken, weg van Kruisland, richting Rotterdam. Om rechten te studeren. ,,Geen idee waarom ik daar toen voor heb gekozen.”

Iets anders

De Hoog kwam na zijn studie terecht bij een havenbedrijf. Toen hij voor een project in Oman was, trok hij het niet meer. ,,Ik vond het kantoorbestaan vrij zinloos. Je wil van A naar B, maar daar moet je via een omweg heen. Ik zag geen resultaten.” En dus besloot hij iets totaal anders te gaan doen: hij volgde een koksopleiding. Werkte in verschillende restaurants en ging daarna als freelancer aan de slag.

Quote Ik verdien er niet veel aan, maar ik kan ook niet veel verliezen. Als de oogst een keer mislukt, is dat jammer. Michiel de Hoog De volgende stap: iets met de lap grond in Kruisland doen die eerst nog van zijn ouders was, maar inmiddels van hem. Een deel daarvan verhuurt hij. Maar op 1,5 hectare verbouwt hij zijn eigen groenten. ,,Het ging goed met de doperwten en ik kwam erachter dat ik het leuk vond om te doen. Dus stopte ik steeds meer gewassen in de grond. Ik begon met één kas en nu heb ik er elf.”

Bijzondere groenten

Doperwten, groene asperges, tuinbonen, pompoenen, snijbonen. Dat in een van zijn kassen artisjokken worden verbouwd, is bijzonder: dat gebeurt bijna niet in Nederland. ,,Het zijn bijzondere groenten, maar ze leveren niet veel op. Als je aardappelen teelt, moet je heel veel produceren om er iets aan te verdienen. Ik doe dit in mijn eentje, dat kan ik niet.”

En dus richt hij zich op een nichemarkt. Zo levert hij groenten voor de maaltijdboxen van het Boerschap uit Breda of de Krat uit Amsterdam. Maar hij verkoopt zijn producten ook aan restaurants, zoals het Hooihuis in Roosendaal. Een vetpot is het zeker niet. ,,Ik verdien er niet veel aan, maar ik kan ook niet veel verliezen. Als de oogst een keer mislukt, is dat jammer, maar geen enorm verlies.”

Naast de groenten, wil hij ook steeds meer toewerken naar het leveren van halffabrikaten. Bijvoorbeeld door tomaten alvast te verwerken tot sap, die restaurants kunnen gebruiken voor de soep.

Workshops in Roosendaal

Hij vindt het fijn om op deze manier te werken. Het geeft hem vrijheid. Hij verdeelt zijn tijd nu tussen het verbouwen van de groenten en het geven van kooklessen. Iets, waar hij toevallig in is gerold. ,,Mijn buurvrouw in Rotterdam vroeg of ik les wilde geven aan Marokkaanse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat bleek ik leuk te vinden.”

Quote Ik denk dat er veel vraag is naar kookwork­shops, nu mensen vaker thuis zitten. Michiel de Hoog Hij geeft nog steeds les in Rotterdam en binnenkort start hij ook met workshops of demo’s in Roosendaal bij Boer, winkel van het land. ,,Daar zit een kookstudio bij waar ik mag koken. Dan ga ik mensen bijvoorbeeld leren hoe ze een varken helemaal kunnen verwerken. Of gaan we koken met producten die ik teel.” Hij heeft er zin in: ,,Ik denk dat er veel vraag naar is. Mensen zijn nu vaker thuis en willen dan ook wel lekker koken.”

Varkens in de tuin

De Hoog zit niet stil. En lijkt af en toe gewoon spontaan aan nieuwe dingen te beginnen. Zo kwam een aantal jaar geleden een buurvrouw naar hem toe. Ze was overspannen en vroeg of hij werk voor haar had. ,,Dat had ik wel, maar ik kon haar niet betalen. Dat vond ze niet erg. Omdat ze me hielp en ik daardoor extra hulp had dacht ik: laat ik dan eens iets met varkens doen.” Om wat nieuws te proberen.

Niet zomaar varkens natuurlijk. ,,Varkensvlees dat je in de supermarkt koopt is een half jaar oud. Die dieren krijgen een soort krachtvoer, waardoor ze heel snel groot worden.” Dat is niks voor de Kruislander. Zijn varkens lopen vrij rond in de tuin en laat hij na anderhalf jaar slachten. Krachtvoer krijgen ze ook niet, maar bijvoorbeeld wel courgettes die niet geschikt zijn om te verkopen.

Jeugdig optimisme

Een ander idee voor de toekomst: tiny houses of containers op zijn land zetten. Waar mensen een verblijf kunnen boeken. ,,Daar kwam ik op toen ik op zoek was naar een nieuw hok voor mijn varkens. Ik zag containers, die je kunt inrichten. Wat nu als ik er een stuk of vijf op mijn land neerzet?”

Ideeën genoeg dus, maar hij voert ze niet allemaal uit. ,,Dat jeugdige optimisme heb ik niet meer. Ik weet dat ik met veel zaken rekening moet houden. Een gemeente, buren. Ik denk nu eerst vijf keer na voor ik ergens mee aan de slag ga.”