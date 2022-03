Mia en Marcel uit Nieuw-Vossemeer met spullen naar Warschau: ‘Zoveel busjes bomvol vluchtelingen’

Man (35) aangehou­den in Bergen op Zoom na verdacht bericht in gekraakte chat

BERGEN OP ZOOM - Een 35-jarige man uit het Zeeuwse Wissenkerke is dinsdag in zijn woning aan de Doornehaag in Bergen op Zoom aangehouden. Hij wordt verdacht van onder andere drugshandel en drugsbezit. De politie kwam hem op het spoor na verdachte chatberichten uit Sky, een dienst dat telefoons en abonnementen verkoopt voor versleutelde berichten.

