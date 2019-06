Mia en Chris Grinwis van de Plus in Halsteren stoppen ermee

En daarom koos de jonge Chris Grinwis voor een rustiger bestaan. ,,Ik ging Engelse taal- en letterkunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam, want ik wilde het onderwijs in.”



Ouddorp liet hij achter zich. Zijn zus niet. Die stapte in de winkel van haar ouders. En gaat begin jaren 70 samen met haar man over naar de pas geopende 4 = 6 supermarkt aan de Dorpsstraat in Halsteren.



Het laat hem koud. Hij zit veilig in de hoofdstad. Tot het moment dat zijn zus hem belt. Ze heeft hem nodig. En heel hard ook. ,,Onze bezorger is ziek. Kun je komen.” Hij protesteert. Zegt: ik weet de weg toch niet. Maar als zijn zus zegt dat ze een uitstekende plattegrond heeft, kan hij niet weigeren. Familie help je. ,,Ik ben nooit meer weggegaan. Ik kreeg de smaak te pakken, heb mijn studie opgegeven. Terwijl iedereen zei ben je nu gek geworden. Maar het is gewoon een mooi vak.”