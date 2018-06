Metamorfose sportpark ODIO in Ossendrecht, middenstip wordt verkocht

1. Wat maakt de grootscheepse renovatie van het ODIO-complex nodig?

2. Waarom is er gekozen voor kunstgras in plaats van natuurgras?

Withagen: ,,Bij veel regen liet de kwaliteit van onze oude velden nogal eens te wensen over. We hebben gekozen voor kunstgras dat qua gevoel echt gras zo dicht mogelijk benadert. Dat wordt niet ingestrooid met rubbergranulaat, want we hebben bewust gekozen voor kurk-kokos. Dat is natuurlijker."

3. Wat gaat er met de oude middenstip gebeuren?

Withagen: Onze eerste elftalspeler Marijn Corré en enkele andere ODIO-leden moeten voor hun hbo-opleiding een opdracht uitvoeren die ten goede komt aan sociaal zwakkeren. Ze gaan geld inzamelen voor mensen met een verstandelijke beperking en vroegen of ze de middenstip mochten hebben om per opbod te verkopen. Leuk idee voor het goede doel, dus hebben we 'ja' gezegd."

4. Hoe zien de eerste werkzaamheden eruit?

Projectleider Maarten Goeree van aannemer Traas en Ovaa Sport: ,,We zijn vandaag begonnen me t het ontmantelen van de oude velden, inclusief alles wat erbij hoort. Dus ook het hekwerk, de drainage, noem maar op. Vervolgens storten we een nieuw zandpakket, daarop komt een sporttechnische laag en tenslotte leggen we het kunstgras, plus de zogenaamde geo-infill van kurkkokos."

5. Wanneer moeten het karwei klaar zijn?

Goeree: ,,In Zeeland hebben we al diverse kunstgrasvelden aangelegd en doen we 5 à 6 weken over één veld, we hebben nu ongeveer 8 weken voor twee velden. Dus zetten we wat extra materieel in. Ook de bestrating eromheen, het hekwerk en de verlichting wordt nieuw, maar als opleverdatum staat 17 augustus genoteerd. De enige vertraging zou kunnen zitten in regenweer op het moment dat we het kunstgras moeten leggen."