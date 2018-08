Metamorfose Landgoed Mattemburgh afgerond: 'Laat de kuipplanten maar komen, de winterserre is klaar'

HOOGERHEIDE - Het is zover. De jaarlijkse volkshuizing van de kuipplantencollectie is passé. Voortaan blijven de soms wel 175 jaar oude citrus- en olijfbomen op Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide. Dat kan nu de winterserre klaar is. "Hier stallen we van oktober tot mei onze collectie", zegt Annelieke Kelderman van Brabants Landschap.

Met de voltooiing van de winterserre is de metamorfose van Landgoed Mattemburgh echt klaar. Dat het een plaatje is, daar is iedereen het over eens. Met man en macht is gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten. Het resultaat: een balzaal van een kas, die oogt alsof hij er altijd heeft gestaan.

En dat is niet zo vreemd. Voor het ontwerp is gekeken naar de architectuur van de originele orangerie uit 1880. Het zijn bestaande principes in een modern jasje, zei architect Joris Hoogstede over het ontwerp. Over een dikke maand huizen er 75 monumentale kuipplanten, sommigen meer dan 150 jaar oud. Symbolisch is donderdagmiddag de eerste citrusboom naar binnen gedragen.

Belangstelling

Dat gebeurde met de hand. Net als vroeger door de boeren uit de streek. Die kregen er een borrel en een sigaar voor. Zoveel belangstelling als nu, was er toen niet. Langs een erehaag van ruim 200 belangstellenden liepen architecten Joris Hoogstede en Koen van Heeswijk met uitvoerder Jan Wagenaars en Twan van den Hoff de overwinterplaats binnen.

Sinds er horeca huist in de oude orangerie, overwinteren de kostbare planten in een kas in Heerle. Dat jaarlijkse vervoer is niet zonder risico, vandaar de bouw van de serre op het landgoed. Door het gebruik van veel glas, zijn de planten in de winter vanaf de nieuwe parkeerplaats te zien. Wat het winterverblijf heeft gekost, daarover laat eigenaar Brabants Landschap niet veel los.

Commercieel

Wel maakt Joseph Vos, voorzitter van Brabants Landschap, duidelijk dat Landgoed Mattemburgh niet meer zonder een commercieel verdienmodel kan. En dat familie Van Akkeren daar met Orangerie Mattemburgh en het 'eetbare landgoed' prima gestalte aan geeft. "Met respect en veel gevoel voor historie en omgeving."