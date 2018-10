Metamorfose Halsterseweg: ‘Fietsstraat, maar ook een woonstraat’

BERGEN OP ZOOM - Van een autostraat met twee fietspaden naar een fietsstraat waar de fietser de baas is. Dat is de metamorfose die de Halsterseweg de komende jaren zal ondergaan. Volgende maandag gaat de eerste schep in de grond, mei 2020 moet het klaar zijn. ‘Geweldig, dat vind ik helemaal goed’, zegt aanwonende Paul Korzilius tijdens een inloopavond.

De aula van ‘t Rijks staat vol tafels met papieren die genodigden vertellen over de plannen. Over wat er onder de grond gebeurt - de riool-, kabel- en leidingswerkzaamheden gebeuren namelijk gelijktijdig met de fietsstraat - en boven. Belangrijkste wijzigingen: naast de fietsstraat komt er een rotonde bij de kruising Boerenverdriet - Zoomdam en er komt meer aandacht voor groen en parkeren.

Korzilius woont tegenover de Meubelgigant: “Ik woon hier ruim dertig jaar, in die tijd heb ik heel veel fietsers voorbij zien komen. Maar ook ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop. Een substantieel deel van de middelbare scholieren uit Bergen op Zoom maakt namelijk gebruik van de Halsterseweg. De toekomst fiets hier voorbij. Het is dan ook mooi dat dit straks een straat wordt waar de auto te gast is en de fietser de baas. Maar naast een fietsstraat, wordt het straks ook een woonstraat. Nu rijden de auto’s namelijk verschrikkelijk hard, ter hoogte van mijn huis zitten ze zo op honderd kilometer per uur. Dat terwijl er kinderen lopen op een trottoir van zestig centimeter breed. Dat wordt straks anders. Ik vind het dan ook een prima plan.

Details

Robert Bosters is blij met het idee, maar ziet wel wat problemen in de details. “Het is op zich mooi, alleen krijg ik voor mijn huis minder parkeerplekken. Nu is er plek voor zes auto’s, daar krijgen we er drie voor terug. Dat wordt krap. Ik heb al gevraagd of er nog naar gekeken kon worden en had zelf ook wat ideeën, maar daar zie ik nu niks van terug. Ik hoop dat ze nog tot inzicht komen, anders is het straks maar de vraag hoe het moet met parkeren. Helemaal als er visite komt.”

Volgens projectleider Laurent Jan Allewijn staat het plan nu vast, ‘maar is er altijd ruimte in de marge’. “Als mensen nog vragen hebben of willen kijken naar de mogelijkheden, is er een spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur, iedere woensdagmiddag in de bouwkeet die zal komen bij het kruispunt met de Pomonalaan.”