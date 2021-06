Metaalsector samen door de staakstraat: ‘Het gaat altijd om méér dan alleen salaris’

,,Je mist toch een beetje de verbinding”, zegt Arjan Baselmans, bestuurder van de CNV. ,,Maar ja, je moet iets in coronatijd. We willen niet stilzitten, maar juist doorpakken.” CNV en FNV zijn al maanden bezig met een estafettestaking door heel Nederland. De onderhandelingen over een nieuwe cao schieten maar niet op.



,,Sterker nog: we horen helemaal niks vanuit de werkgever”, zegt Lennart Feijen, bestuurder FNV Metaal. ,,Terwijl de cao al een half jaar verlopen is. Op deze manier krijgen de medewerkers van deze sector niet het respect en de waardering die ze verdienen.” Inmiddels zijn er duizenden stakers geregistreerd bij meer dan honderd bedrijven en wordt voor de zestiende dag het werk neergelegd bij onder andere Fokker, Damen Vlissingen en Hollandia.