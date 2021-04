Met zijn slijpgerei trekt scharensliep Cees de Mooij (81) van deur tot deur: ‘Ik hoop het nog jaren te doen’

Olympia Halsteren was vroeger de beste: ‘Met het koekblik van Janus naar de wedstrij­den’

2 april Ingeklemd tussen de grote broers THOR, Spado en Diomedon bevind zich nog een pareltje van de atletieksport. Olympia Halsteren is nu weliswaar een grotendeels recreatieve loopclub, maar dat was in de jaren zestig wel anders. De man die daar sappig over kan vertellen is Rien de Weert (foto). In augustus is de 65-jarige inwoner van Halsteren 54 jaar lid.