'Met vlees van eigen varkens heb je iets unieks'

Wanneer is de Buisleidin­gen­straat vol?

9:49 Een wijdverbreid misverstand: de Buisleidingenstraat is een betonnen bak van Rotterdam naar Antwerpen, die vol ligt me dikke en dunne kabels en leidingen. Nee, het is geen betonnen bak. Op de meeste stukken liggen de leidingen gewoon naast elkaar onder de grond.