Met vertrek La Place heeft Bergen op Zoom wéér een leeg pand erbij: ‘Het was een aanwinst’

La Pla­ce-restau­rants in Bergen op Zoom, Oosterhout en Breda niet meer open

12:47 Restaurantketen La Place sluit 23 van de 77 filialen, waaronder drie in Brabant: in het centrum van Bergen op Zoom, het restaurant Breda-Hazeldonk aan de A16 en in Oosterhout (Arendshof).