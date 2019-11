Met uitgebreidere milieustraat moet Steenbergen er tien jaar tegen kunnen

Fluor maakt leerlingen basis­school Halsteren goed zichtbaar

16:14 HALSTEREN - Gekleed in gele hesjes, reflecterende jassen en discoverlichting hebben de leerlingen van basisschool Sint Maarten in Halsteren woensdag aandacht gevraagd voor zichtbaarheid in het verkeer. Met als doel minder verkeersslachtoffers. ,,We willen kinderen én ouders bewust maken hoe belangrijk zichtbaar zijn in het verkeer is", zegt leerkracht Greet van Lakwijk.