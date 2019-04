Met tegenzin meer geld voor Bergs Facilitair Bedrijf

Milde wethouder

Wethouder Evert Weys was milder. ,,Het is wat ons betreft niet alleen maar kommer en kwel bij het Facilitair Bedrijf.” Maar ook hij heeft signalen van verenigingen opgepikt die reden zijn om kritisch naar de situatie te kijken. ,,Er zijn een aantal strenge maatregelen genomen afgelopen tijd. Zoals het terugdraaien van 65.000 euro subsidie voor het Facilitair Bedrijf. Dat maakt bij een organisatie best wat los. Ik denk dat iedereen nu wel inziet dat er het een en ander zal moeten veranderen.”

Subsidierelatie

Toch is het niet makkelijk om iets te veranderen aan de stichting. ,,Het Facilitair Bedrijf is onafhankelijk van de gemeente. We hebben een subsidierelatie”, legde Weys uit. ,,We kunnen dus alleen opstellen waar ze aan moeten voldoen. We kunnen ons niet met de dagelijkse bedrijfsvoering bemoeien. Maar als we meer grip op de dagelijkse gang van zaken willen hebben, dan kunnen we dat in een nieuwe beheersvorm wel afspreken.”