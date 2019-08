Met samenwerken kan de agrarische sector veel meer bereiken

Grappig en ook verbazingwekkend is het dat we regelmatig mensen met een agrarische achtergrond op bezoek krijgen. Dat merken we aan de manier van rondkijken, opmerkingen naar elkaar en veel boodschappen hebben ze niet echt nodig. Die hebben ze zelf wel op het bedrijf of in de omgeving daarvan. Sommigen spreken ons aan en vragen het hemd van ons lijf. Dat vinden we geen probleem en we laten maar wat graag alles zien. Opmerkingen, positief of negatief, suggesties, we staan overal open voor.