Met pancakes en bolussen door de binnenstad van Bergen op Zoom: ‘Fijn dat dit georganiseerd wordt’

Deelnemers kopen voor 2,50 een kaartje en kunnen onderweg bij de horeca met korting een hapje en een drankje halen. Danique Lauwerijssen staat bij de Stadsburger met bolussen en worstenbroodjes. Ze is blij met het initiatief. ,,Fijn dat dit georganiseerd wordt, het is voor de horeca al moeilijk genoeg.” Dat is ook het doel van de wandeltocht, zegt Valerie: het ondersteunen van de lokale horeca. Om het zo coronaproof mogelijk te houden, zijn de deelnemers verdeeld over een aantal tijdsblokken op zaterdag en zondag.

Martijn Machielsen loopt met een groepje vrienden door de Steenbergsestraat, allemaal met een rode zakdoek om. ,,We zijn echte vastenavendliefhebbers”, zegt hij. ,,Die activiteiten gaan natuurlijk allemaal niet door, dus we zijn blij dat er nog wel íets is.” Bij Inspire Coffee staan Sandra Leenaarts, Rob Ernest en Yvette Franssen op hun American pancakes te wachten. ,,We wonen in Bergen op Zoom, dus de route is voor ons bekend. Maar het is fijn dat er toch weer eens wat te doen is. Echt een aanrader.” Ze hebben nog wel een suggestie voor de organisatie: ,,Het zou fijn zijn als je wat meer informatie krijgt over de punten waar je langs loopt.”

Het eerste weekend trok de wandelroute 126 deelnemers. ,,Vrijdagavond hebben we er een stop op gezet”, zeggen Valerie en Jean-Luc. ,,We waren bang dat het anders te druk werd. Maar als het goed bevallen is, doen we het misschien wel ieder weekend. We denken ook aan een vastenavendroute, langs alle vastenavendcafés. Maar we gaan eerst eens kijken hoe dit weekend bevallen is.”