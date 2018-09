Met nieuwe AH is schuiven en bouwen op Brabantse Wal nog niet klaar

Verkeer kan over nieuwe rotonde Halsteren

20:30 HALSTEREN - Drie maanden na het begin van de aanleg van een rotonde op de kruising Schoolstraat, Wouwseweg/Steenbergseweg in Halsteren zijn de werkzaamheden goeddeels afgerond. Het deel van de Steenbergseweg dat tijdens het werk was afgesloten voor gemotoriseerd verkeer is woensdag in de loop van de middag weer opengegaan.