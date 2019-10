Met een miljoenenschuld kan Bergen op Zoom niet altijd aardig zijn

Biblio­theek Steenber­gen sluit, inwoners kunnen straks op school terecht

6:05 STEENBERGEN/HALSTEREN - Bibliotheek het Markiezaat zet in op het programma de Bibliotheek op School in Steenbergen. Dat betekent dat de bibliotheek in de Blauwstraat verdwijnt, maar dat daar bibliotheken op scholen voor terugkomen. Op een van die locaties kunnen straks ook volwassenen terecht.