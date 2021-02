Met een metamorfose kan flat Gageldonk er weer veertig jaar tegenaan

In alle opzichten was flat Gageldonk toe aan een grondige opknapbeurt. En daar is eind vorig jaar mee begonnen. ,,Natuurlijk hadden we het gebouw ook tegen de vlakte kunnen gooien”, zegt Ploeg. ,,De 37 appartementen zijn relatief klein. Maar ze voorzien wel in een behoefte. Zeker nu in Gageldonk-West, door de herstructurering, veel van dit soort betaalbare woningen zijn verdwenen.”