Met dit nieuwe boekje proberen vijftien Bergenaren het taboe van dementie af te halen

Vervreemden

Frans en Els Videler uit Bergen op Zoom weten aan den lijve hoe dementie je leven op z’n kop zet. In een aandoenlijk relaas vertelde oud-amanuensis Frans over zijn ziekte. ,,Ik ben mijn vrijheid kwijt. Vroeger hadden we een boot en voeren we overal naar toe, naar Zierikzee en Yerseke. Dat kan nu niet meer.’’ Echtgenote Els is sinds zeven jaar mantelzorger van haar man. ,,Frans is meer afhankelijk dan vroeger en stelt veel vragen. Hij is voortdurend op zoek naar bevestiging en wil steeds weten of hij iets goed doet.’’