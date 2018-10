Met deze website wil Dinteloord laten zien wat het te bieden heeft

"Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat we samenwerken", zegt Kats. "Samen de schouders eronder. En als een gezicht naar buiten treden. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van." Niet dat het slecht gaat met het centrum van Dinteloord. Integendeel, het winkelbestand is stabiel. Ondernemers die stoppen worden opgevolgd. "De slijterij is daar een voorbeeld van", aldus Kats.



Toch realiseert de winkeliersvereniging dat ze moeten investeren in behoud van wat ze hebben. “Willen we dit niveau houden, dan moeten we zorgen dat we beter zichtbaar zijn. Het opknappen van de haven, dat binnenkort gaat gebeuren, biedt weer kansen voor het toerisme. Die moeten we optimaal benutten. Overigens zien we nu al dat het toerisme in de lift zit."