Met de oplevering van Park Belvedère kan de metamorfose van Fort-Zeekant echt beginnen

Bewoners van de Scheldeflat hebben de woestijn voor hun deur de afgelopen maanden langzaam zien veranderen in een oase. Park Belvédère is vanaf nu het ‘groene hart’ van wijk Fort Zeekant. Een park waar door bewoners over is nagedacht. Het moest duurzaam zijn, klimaatbestendig. En dat is het. Het park is er niet alleen voor ontspanning. Maar dient ook als waterbuffer bij hevige neerslag, zoals afgelopen dagen.