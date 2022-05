Met de hand op de knip ‘Bergen’ verzetten: Meer woningen, meer handhaving en minder schuld

Grootste partij GBWP ontbreekt in beoogde Bergse coalitie

BERGEN OP ZOOM - Een coalitie van VVD, PvdA/GroenLinks, D66, Lokaal Realisme en CDA is het meest voor de hand liggend. Dat concluderen de informateurs Greetje Bos en Dick de Cloe en ze adviseren de partijen daarover met elkaar in gesprek te gaan.Grootste partij GBWP kiest in eerste instantie voor een rol in de oppositie.

6 april