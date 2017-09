Met de fiets naar het vliegtuig in Hoogerheide

Trekpleister bij Haute Bruyere was de Fokker Friendship die ingericht gaat worden voor overnachtingen. Eigenaar Gerhard Horstink gaf de fietsers uitleg in het nu nog lege vliegtuig. Die zagen er de humor wel van in. ,,Wanneer stijgen we op", luidde een van de vragen. Dat kan deze F27 echter niet meer, dus vervolgden de deelnemers hun weg gewoon weer per fiets. Bepaald geen straf op deze zondag.