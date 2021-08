Met coronabewijs voor toeschouwers, maar de bal rolt weer op de voetbalvelden

WOUW - De bal rolde zaterdag weer als vanouds in de regio, op de finaledag van zowel het Dorpentoernooi in Wouw als in Hoogerheide waar Meto gastheer was van de Zuidwesthoek-cup. Voor spelers, trainers, supporters en bestuurders was het een dag waar lang naar werd uitgekeken.

Delen per e-mail

Rimboe-speelster Charlotte Mangelaars breekt graag haar warming-up even af om over haar blijdschap te vertellen. ,,Fijn om elkaar allemaal weer te zien. Die onderlinge gezelligheid hebben we zo gemist.’’

Met coronabewijs

Cluzona nam op het laatste moment de organisatie van het Dorpentoernooi over van NSV dat het nieuwe kunstgrasveld niet op tijd kreeg klaargestoomd voor het evenement. In de middag werd het vrouwentoernooi gespeeld. ’s Avonds waren de mannen aan de beurt. Elke bezoeker diende zich te registeren en vanaf vier uur stond er ook professionele bewaking aan de poort. De beveiligers controleerden het verplichte coronatoegangsbewijs.

Cluzona-secretaris Guido Bakx noemt het een noodzakelijke investering. ,,Daar moet je geen eigen mensen zetten. Dan krijg je gegarandeerd problemen.’’ Vanuit de overheid is het verplicht om bij 75 toeschouwers of meer de toegang aan te scherpen. Bakx neemt de kosten voor lief. ,,Je wil als club de mensen toch wat bieden. We hopen dat de kantineomzet veel goed maakt.’’

Bij Cluzona werd vorig jaar al een extra tent aangeschaft, om de anderhalve meter maatregel te waarborgen. Het publiek kon ook terecht bij een simpele barbecue. De geuren riepen vroegere tijden tevoorschijn. ,,Een broodje hamburger, een sateetje, je wil de bezoekers toch zo lang mogelijk vasthouden.’’ Mangelaars en de andere speelsters hebben ondertussen hun eigen zorgen. ,,Zo’n toernooitje is lekker om te beginnen. We hebben al wel wat getraind, maar het is zaak om na zo’n lange pauze geen blessures op te lopen.’’

Tevreden

Aan het eind van de dag waren er tevreden gezichten in Wouw. Iedereen heeft gewillig zijn QR-code aan de poort laten zien en Cluzona wint bij de mannen het toernooi. Bij de dames is FC Moerstraten de sterkste.

In Hoogerheide is de sfeer bij de Zuidwesthoek-cup zaterdagavond gemoedelijk. Jac Broos, de wedstrijdsecretaris van gastheer Meto, ziet dat iedereen honger naar de bal heeft. ,,We zijn blij dat er weer publiek bij is.’’ Het aantal toeschouwers blijft onder de 75, zodat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. ,,Alles verloopt naar wens.’’

WWV’67 wordt winnaar, voor Odio en Meto. Grenswachters en Vivoo sluiten de rij.