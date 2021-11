Met coronabandje naar de geit: zo ziet de 11-11 viering en sinterklaasintocht er uit in regio Bergen op Zoom

Bijzondere vondst: ‘In 3.000 taxatieses­sies dit boek nog nooit voorbij zien komen’

DINTELOORD - Een zeldzaam boek ziet taxateur Arie Molendijk bij zijn taxatiemiddagen niet vaak. Dat Theo Vroegop uit Tholen een bijzonder exemplaar van T Wonder-boeck van David Joris uit 1551 op zijn tafel in Hotel Restaurant Thuis in Dinteloord op zijn tafel legde, vond de taxateur dan ook erg bijzonder. ,,In 3.000 taxatiesessies heb ik dit boek nog nooit voorbij zien komen.”

30 oktober