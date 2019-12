Met Bergen op Zoom gaat het niet goed, helaas

Stichting Samen Werken zit in financiële problemen

15:02 BERGEN OP ZOOM - De Stichting Samen Werken (SSW), die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via maatschappelijk werk laat meedraaien in de maatschappij, verkeert in financiële nood. Met een verlies van ruim 150.000 euro over het afgelopen jaar is de toekomst van de stichting ongewis.