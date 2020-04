Met 56 patiënten en 5 doden zit Woensdrecht nu in oog corona-storm

,,Het treft al onze kernen en komt erg dichtbij. Mensen die je kent krijgen het virus of overlijden er zelfs aan. Elke dag komen er gevallen bij, zeker nu zorgcentrum Heideduin getroffen is en medewerkers en bewoners worden getest.” Adriaansen bezocht met wethouder Lars van der Beek alle centra met gevulde koeken en een brief als steun aan personeel en bewoners. ,,De ene groep werkt keihard, de andere lijdt onder de bezoekregeling.”

Nieuwe brief aan bevolking

Behalve groot respect voor alle zorgpersoneel, wil het Woensdrechtse college ook alle inwoners een hart onder de riem steken en hoopt op begrip voor de noodzakelijke maatregelen. Daarom heeft Adriaansen een tweede brief aan de Woensdrechtse bevolking opgesteld.

Regels in acht blijven nemen

Om verdere verspreiding in te dammen, moeten juist nu de regels in acht genomen blijven worden, benadrukt Adriaansen. ,,Dus als bij de supermarkt mensen toch samenklonteren, zijn we daar alert. Er zijn gelukkig amper excessen. Maar deze tijd blijft zwaar, voor de horeca die nog dicht blijft, of voor wie een evenement of vakantie niet door ziet gaan.”

Drugsdealers opgepakt met Vlaamse collega's

Als bijvangst zijn in Putte drugsdealers opgepakt bij handhavingsacties met extra politie en marechaussee, samen met Vlaamse collega’s. ,,Handelaars die we aan België overdragen krijgen ook nog eens 250 euro boete omdat ze de grens overstaken. De boodschap dat ze niet bij ons moeten zijn, is zo wel helder. Ook Roosendalers met de smoes dat ze kwamen. De Puttenaren zijn blij met onze actie.”

Kletstent bij Mariahove

Wethouder Van der Beek meldt dat TanteLouise bij zorgcentrum Mariahove in Ossendrecht een kletstent inricht, zoals die al draait bij de Bosgaard in Halsteren. ,,Via gescheiden compartimenten kunnen mensen elkaar zien en praten.”

De heropening van basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang per 11 mei stemt Van der Beek blij. ,,Elke school kijkt zelf hoe ze dat doet, dat kan verschillen. Voor kwetsbare leerlingen proberen we de noodopvang in stand te houden.”

Ruimte voor sportclubs

Positief vindt hij het buiten sporten voor kinderen tot 12 jaar. ,,Hopelijk zien sportclubs, in overleg met hun bonden of onze BWI-buurtsportcoaches, ook kansen om kinderen van 12 tot 18 jaar te laten sporten op 1,5 meter, al is dat lastig.”

Quote Om sportvere­ni­gin­gen tegemoet te komen, hoeven ze dit jaar geen aanvraag voor subsidie in te dienen, die wordt automa­tisch verlengd Lars van der Beek, wethouder gemeente Woensdrecht