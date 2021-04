Mes in Markiezenhof, flink minder personeel in toekomst

Voor personeel dat straks geen werk meer heeft in het stadspaleis zoekt de gemeente een oplossing. Dat Bergen op Zoom fors moet bezuinigen gaat niet zonder harde ingrepen. Het Markiezenhof is als eerste de klos. Want alleen zo is er 900.000 euro op jaarbasis op het museum te bezuinigen. Dat plan wordt woensdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd. Die beslist er later deze maand over.