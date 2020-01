Mercy John treedt op in Gebouw-T

Volgens Any Minute Now!-host Willem Jongeneelen lijkt zijn muziek op die van Bruce Springsteen en Ryan Adams. Bij het grote publiek is Mercy John volgens Jongeneelen nog relatief onbekend. ,,Al staat hij in april wel in een uitverkochte Afas in Amsterdam als voorprogramma van Danny Vera.”



Any Minute Now! is een serie concerten met Jongeneelen als aanjager. ,,Ik kom als popjournalist regelmatig in aanraking met bijzondere artiesten in België en Nederland, die ik tijdens de concerten aan het publiek voorstel. Er is eigenlijk maar één criterium om bij Any Minute Now! te kunnen staan: dat ik ze goed vind.''