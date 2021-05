Menstruatie moet uit het verdomhoekje, vindt Femke: ‘Laten we wat vaker over ongesteldheid praten’

Help! Monument De Grebbe in Bergen op Zoom is lek: rioolwater sijpelt gewelven binnen

27 mei BERGEN OP ZOOM - De Grebbe, het grootste monument van Bergen op Zoom, is lek. Rioolwater sijpelt de gewelven binnen. Dat komt uit de rioolpijp die erdoor loopt. ,,Onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is. En wat we eraan kunnen doen.”