Mensen met een beperking kunnen zeilen op de Binnenschelde

Rolstoel­bas­ket­bal­ster Sylvana van Hees naar EK: ‘Ik laat me door niks of niemand tegenhou­den’

20:00 OUD-VOSSEMEER - ,,Bewegen is goed voor je. Vooral als je in een rolstoel zit”, vindt de 26-jarige Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer. De rolstoelbasketbalster strijdt voor de Europese titel tijdens het EK in Rotterdam. Daar is ook een plek te winnen voor de Paralympische Spelen 2020 in Tokio. Door haar beperking laat ze zich niet tegenhouden. ,,Ik zie het meer als een uitdaging.”